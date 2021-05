Mercato : OL, LOSC, Pléa prépare son retour !

Dans : Mercato, OL, LOSC.

Même s’il se plaît bien en Bundesliga, sous le maillot du Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea n’exclut pas de revenir en France lors du prochain mercato estival.

En 2018, Alassane Plea a quitté Nice pour rejoindre le championnat allemand. Transféré au Borussia Mönchengladbach contre un chèque de 23 millions d’euros, l'international français a rapidement fait l'unanimité. Mais après une troisième saison plus compliquée chez le huitième de Bundesliga, avec 12 buts en 39 matchs, dont quelques régalades en Ligue des Champions, l'attaquant de 28 ans envisage de changer d’air dès l’été prochain. Et pour la suite de sa carrière, Pléa se verrait bien revenir en Ligue 1. À Lille, sa ville de naissance, au moment où le LOSC vient d’être sacré champion de France devant le PSG. Ou à Lyon, là où il a fait toute sa formation entre 2009 et 2014 avant de partir à l’OGCN pour éclore.

« Il y aura peut-être un retour en France »

« Pour mon avenir, je ne sais pas. C'est vrai que mon conseiller m'a beaucoup parlé des intérêts qu'il y a en France. Il y aura peut-être un retour en France, on verra. Des contacts avec Lyon ? L’OL est un très grand club, qui se bat chaque année pour la Champions League. Ne pas joueur la Ligue des Champions, ce n’est pas rédhibitoire. Lille ? Oui, ça serait bien. Je n'ai jamais eu la chance de jouer là-bas. C'est à deux minutes de chez moi, de chez mes parents. Ce serait quelque chose de spécial de jouer devant tous tes amis et toute ta famille », a révélé, sur Canal+, l’avant-centre tricolore, qui espère relancer sa carrière dans un club ambitieux de L1. Une volonté qui est à souligner, vu que la plupart des bons joueurs cherchent surtout à quitter le championnat de France pour jouer à l'étranger.