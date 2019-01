Mercato : Une énorme surprise avec le départ de Pléa ?

Dans : Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Buteur en forme depuis le début de la saison avec le Borussia M’Gladbach, Alassane Pléa s’éclate en Allemagne et cela lui vaut même des premières apparitions avec l’équipe de France.

Une véritable reconnaissance pour l’ancien niçois, qui avait été libéré par Nice contre un gros chèque de 24 ME l’été dernier. Mais sa réussite actuelle lui vaut désormais l’intérêt d’un club, le Dalian Yifang, prêt à faire des folies pour se l’offrir. Supervisé ce samedi par les dirigeants chinois, le joueur formé à l’OL a fait l’objet d’une première offre à 40 ME refusée par le club allemand.

La deuxième proposition pourrait monter jusqu’à 50 ME affirme L’Equipe. De son côté, l’attaquant aux 10 buts en Bundesliga se verrait offrir un contrat de cinq ans et un salaire proche de 10 ME par an. De quoi faire craquer le club et le joueur, même si cela pourrait ralentir sa progression et freiner son apparition dans le groupe France ?