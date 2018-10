Mercato : Neymar de retour au Barça, la rumeur amuse le Real

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Cette semaine, Mundo Deportivo a totalement relancé le feuilleton Neymar sur le marché des transfert.

D’après le quotidien catalan, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain voudrait revenir au FC Barcelone, qui préparerait son retour pour 220 millions d’euros l’été prochain. On a pourtant du mal à imaginer le Brésilien chez les Blaugrana compte tenu des conditions de leur séparation. C’est aussi l’avis du Real Madrid, persuadé que l’ancien joueur de Santos refusera de rejouer les adjoints de Lionel Messi.

« Si Neymar a quitté le Barça afin de fuir la suprématie de Messi, obtenir un rôle plus important et gagner le Ballon d'Or ainsi que d'autres récompenses, pourquoi voudrait-il revenir dans l'ombre de l'Argentin ? Cela n'a pas de sens, c'est un écran de fumée, a répondu un membre du Real à El Confidencial. Le dernier endroit où Neymar pourrait revenir, c'est dans l'ombre de Messi. Il veut être le joueur majeur et là-bas il ne le sera pas. »

Le Real tranquille mais...

De toute façon, le Barça n’a pas tardé à démentir, confirmant la théorie du rival madrilène qui, lui, peut offrir à Neymar le statut de star qu’il réclame. C’est pourquoi le Real serait tranquille avant son prochain assaut prévu au mercato estival 2019. L’international auriverde serait toujours sa grande priorité, sachant que le Parisien, déçu du niveau de la Ligue 1, aurait donné son feu vert pour un transfert. Quant au président Nasser Al-Khelaïfi, c’est une autre histoire…