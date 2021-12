Mercato : Négocier avec le Barça, le PSG en rêve

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG a plusieurs joueurs à vendre, et le FC Barcelone est tenté par l'idée de faire venir Layvin Kurzawa. Les deux clubs ennemis pourraient s'entendre.

En grande difficulté cette saison, le FC Barcelone est à un tournant de son histoire. Les finances sont totalement exsangues, et le départ de Lionel Messi a clairement tourné une page. L’ancienne génération tire la langue, et la nouvelle ne fait que pointer le bout de son nez, ce qui donne une équipe presque quelconque actuellement. Les dirigeants catalans ne s’en contentent pas, et sont donc décidés à frapper fort. Ce fut le cas avec le recrutement de Ferran Torres, arrivé pour 55 millions d’euros de Manchester City à la surprise générale. En défense, plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, mais cela n’empêche toujours pas le Barça de chercher à recruter. Ainsi, El Nacional affirme que le club espagnol se rapproche du PSG pour faire venir Layvin Kurzawa.

Kurzawa valorisé à 8 millions d'euros

Celui qui est le 4e arrière gauche de la hiérarchie à Paris derrière Juan Bernat, Nuno Mendes et Abdou Diallo, est complètement zappé par Mauricio Pochettino. Personne ne s’opposera à son départ, même si le PSG en réclame officiellement 8 millions d’euros. Pour un joueur de 29 ans qui ne compte même pas 100 minutes de temps de jeu cette saison, cela risque d’être difficile à atteindre, mais son simple départ serait déjà apprécié au Paris SG. Mais le déclin de Jordi Alba, qui fait clairement partie des joueurs qui tirent la langue, force les dirigeants du Barça à se pencher sur d’autres solutions. Malgré les relations délicates entre le PSG et le FC Barcelone, personne ne mettra des bâtons dans les roues pour ce deal si jamais il venait à prendre forme. Mais Xavi aurait lui une préférence pour un autre défenseur français, également passé par le PSG, en la personne de Lucas Digne, actuellement à Everton. Ce ne sera certainement pas au même pris