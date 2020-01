Mercato : MU lâche une offre XXL pour Maddison

Dans : Mercato.

Maitre à jouer de Leicester, James Maddison a une part capitale dans la très belle saison des Foxes, solidement ancrés sur le podium de Premier League.

Le milieu de terrain de 23 ans impressionne et a même fait ses débuts avec l’équipe nationale au mois de novembre dernier. A l’heure où Paul Pogba disparait totalement des radars, Manchester United s’est positionné pour récupérer le joueur de Leicester, annonce The Mirror ce dimanche. L’offre est, comme souvent quand il s’agit d’un joueur anglais, particulièrement copieuse. MU se propose de payer 52 ME et d’envoyer également Jesse Lingard dans l’échange pour récupérer Maddison.

Pour le moment, les Foxes n’ont pas répondu, eux qui n’envisagent pas le départ de leur meneur de jeu. Toujours aussi facétieux, les Anglais s’amusent même de cette proposition sur les réseaux sociaux, estimant que Leicester était prêt à accepter l’offre de 52 ME, mais sans Jesse Lingard, transparent cette saison avec MU… Plus sérieusement, tout à un prix en Angleterre, et il y a quelques mois, Manchester United avait fini par obtenir gain de cause en recrutant Harry Maguire pour 87 ME.