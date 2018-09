Mercato : Mourinho a une raison de plus d’être en colère à MU

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Le torchon brule entre José Mourinho et Manchester United. Le technicien portugais n’est pas satisfait du recrutement effectué par ses dirigeants, et ces derniers ne sont pas convaincus par les résultats obtenus par leur manager.

La collaboration pourrait bien se terminer prochainement en cas de mauvaise nouvelle en Ligue des Champions, mais comme il aime le rappeler, le limogeage de José Mourinho coûte cher. Néanmoins, il y a match pour savoir qui est le plus mécontent entre le Special One et ses dirigeants. En effet la branche anglaise de Yahoo et The Sun annoncent que l’entraineur portugais boude ses dirigeants depuis un moment déjà.

Et ce moment, c’est quand Manchester United n’a pas voulu faire l’effort financier de poser 40 ME sur la table pour convaincre le Milan AC de vendre Leonardo Bonucci. Le défenseur italien a fait part de ses états d’âme pendant l’été, discutant avec le PSG notamment, avant de rejoindre la Juventus pour un étonnant come-back. Et c’est bien ce qui chagrine José Mourinho, persuadé qu’il a manqué, avec Boateng, Alderweireld, Mina, Maguire et donc Bonucci, l’occasion de renforcer sa défense centrale pendant l’été.