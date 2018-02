Mercato : Monaco et le PSG craquent pour un buteur de 17 ans à 30 ME

Dans : Mercato, PSG, Monaco.

L’AS Monaco l’a prouvé le mois dernier en lâchant 25 ME pour faire venir le très jeune attaquant italien Pietro Pellegri, le club de la Principauté n’hésite pas à miser gros pour effectuer des paris sur l’avenir, qui bien souvent rapportent encore plus gros. Ce pourrait être à nouveau le cas prochainement car la presse portugaise rapporte l’intérêt prononcé de deux clubs français pour Jair Tavares. Cet attaquant de 17 ans est l’un des produits phares du centre de formation de Benfica, avec qui il a déjà signé professionnel.

Ses performances chez les jeunes et notamment les U17 du Portugal ont mis en appétit l’AS Monaco, mais aussi le PSG, l’Inter Milan et le Real Madrid, affirme O Jogo. Le meilleur moyen pour récupérer celui qui est le cousin de Renato Sanches, sera de lever sa clause libératoire fixée à 30 ME. Une somme non négligeable tout de même, mais vu la tournure que prend le mercato ces derniers temps, plus rien ne semble impossible.