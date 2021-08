Mercato : Moise Kean en Ligue 1... mais pas au PSG ?

Dans : Mercato.

Il y a quelques semaines encore, le PSG faisait d’un retour de Moise Kean une priorité sur le marché des transferts.

Il faut dire que l’international italien a laissé un excellent souvenir au PSG avec 17 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Prêté par Everton, le poulain de Mino Raiola s’était imposé comme une valeur sûre de l’effectif de Mauricio Pochettino, qui le préférait souvent à Mauro Icardi à la pointe de l’attaque. Mais avec la signature de Lionel Messi, qui a considérablement renforcé le secteur offensif du PSG, le dossier Moise Kean, toujours sous contrat avec Everton, est en stand-by. A moins d’un départ de Mauro Icardi dans la dernière ligne droite du mercato, l’Italien a maintenant peu de chances de rallier la capitale française.

Kean à Nice, l'idée de Nabil Djellit

Cela ne veut pas dire pour autant que Moise Kean ne posera pas ses bagages en Ligue 1 d’ici la fin du mercato. Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit a notamment soumis l’idée d’un prêt à l’OGC Nice, qui cherche encore à se renforcer malgré un mercato déjà copieux. « Ma préconisation pour Nice : Tisserand derrière, Fulgini au milieu, Kean en prêt devant... » a publié le consultant de La Chaîne L’Equipe. Reste que ces dernières heures, la presse italienne s’emballe au sujet d’un potentiel intérêt de l’Inter Milan pour Moise Kean afin de succéder à un certain Romelu Lukaku, transféré à Chelsea pour plus de 100 millions d’euros. Si l’intérêt du champion d’Italie en titre se confirmait, il serait alors impossible pour l’OGC Nice de tenter ce coup ambitieux en fin de mercato. Mais l’idée a le mérite d’être originale et réalisable au vu des moyens financiers colossaux à disposition d’Ineos. Dans ce secteur de jeu, Christophe Galtier compte par ailleurs sur d’autres joueurs de grand talent à l’instar de Kasper Dolberg ou encore d’Amine Gouiri.