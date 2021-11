Mercato : Mbappé et Pogba au Real, Benzema annonce la couleur

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Devenu un leader du Real Madrid, Karim Benzema rêve d'être mieux entouré, et pousse pour le recrutement de Mbappé et Pogba.

Karim Benzema peut-il gagner la Ligue des Champions à lui tout seul ? Malgré son niveau de performance assez incroyable, pour le moment la réponse est non. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l’attaquant français enchaine les grosses saisons, mais le Real Madrid peine à retrouver les sommets. Au point que les dirigeants ont décidé, après des années d’investissement prudent, ou raté comme Eden Hazard, de mettre le paquet pour renforcer les postes clés l’été prochain. Kylian Mbappé est bien évidemment le grand objectif, et rien qu’avec un tel recrutement, surtout pour zéro euro, le mercato madrilène sera considéré comme réussi sur le plan du prestige et de la force de frappe. Mais depuis qu’il est le leader offensif du Real Madrid, Karim Benzema commence à avoir une voix qui compte au sein de la Maison Blanche. Au point de faire connaitre son opinion au sujet du mercato.

Benzema veut Pogba en plus de Mbappé

Et selon Marca, KB9 a glissé à ses dirigeants qu’un autre joueur libre le séduit. Il s’agit de son compatriote chez les Bleus Paul Pogba, qui arrive en fin de contrat avec Manchester United, et ne semble pas sur le point de prolonger étant donné les critiques qu’il subit. Sans compter les difficultés de la Pioche à enchainer les matchs de haut niveau, entre apparitions parfois fantomatiques, ou blessures à répétitions. Malgré cela, le champion du monde 2018 demeure un jouer de prestige et avec le potentiel de faire basculer les grands matchs, surtout s’il parvient à se relancer dans un nouveau défi. Un double débarquement de Français qui ravirait Karim Benzema, même si concernant Paul Pogba, il faudra certainement attendre. Le milieu de Manchester United a envie de savoir si MU va se séparer de son manager, Ole-Gunnar Solskjaer, ce qui pourrait redistribuer les cartes chez les Red Devils. Mais deux ans après avoir tenté de le recruter pour 100 millions d’euros, le Real Madrid pourrait réaliser un énorme coup double si jamais il parvenait à faire signer Kylian Mbappé et Paul Pogba le même été.