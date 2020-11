All : Marcus Thuram refuse l'OL et l'OM, il s'explique

Dans : Mercato, OL, OM.

Brillant sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, Marcus Thuram a intégré l’équipe de France avec brio au début de ce mois de novembre.

Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus, l’attaquant de 21 ans n’a pas traîné pour se mettre en évidence. Déjà décisif lors de ses trois premières sorties chez les Bleus, le fils de Lilian postulera pour une place dans la liste des 23 en vue de l’Euro 2021. Surtout s’il continue à briller dans son club, au Borussia Mönchengladbach. Auteur de quatre buts et de six passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Thuram fait le bonheur des Allemands. Recruté pour 9 millions d’euros du côté de Guingamp en 2019, le buteur aurait pourtant pu poursuivre sa carrière en Ligue 1, où l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais étaient sur le coup. Mais Thuram avait alors décidé de partir à l’étranger, et ce pour des raisons bien précises.

« Pourquoi avoir choisi Mönchengladbach en 2019 ? C’est tout d’abord le club qui m’a contacté le premier. On était entré en contacts avec eux juste après la trêve, en janvier. C’est un club qui me suivait depuis 2015. Donc les dirigeants du club connaissaient toutes mes caractéristiques et mes défauts. Et avec l’arrivée du nouveau coach Marco Rose, dont j’avais entendu beaucoup de bien, j’ai tout de suite compris que ça allait être le club qui allait le plus me faire progresser. Les intérêts de l’OL et de l’OM ? Ils étaient réels. Mais j’ai choisi Mönchengladbach, car ce sont eux qui m’ont montré le plus de confiance à ce moment-là. Début janvier, ils avaient déjà de l’avance sur les autres clubs intéressés. Et j’avais donné mon accord pour signer en Allemagne, donc je n’aie pas vu de raisons de revenir sur mon choix… », a expliqué, sur Téléfoot, l'international français, qui ne regrette donc pas son choix d’avoir quitté le championnat de France pour s’ouvrir la porte des grands clubs européens dans les mois à venir...