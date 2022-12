Mercato : Le karma frappe Cristiano Ronaldo de plein fouet

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

C'était la petite bombe mercato de ce vendredi : Cristiano Ronaldo a officiellement rejoint l'Arabie saoudite et Al-Nassr. Le choix du quintuple Ballon d'Or portugais reste incompréhensible pour certains.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo a donc décidé de quitter l'Europe pour la première fois de sa carrière. Le Portugais, après un échec à Manchester United et à la Coupe du monde avec sa sélection, a accepté la proposition d'Al-Nassr. Il faut dire que le club saoudien, entrainé par Rudi Garcia, a mis le paquet pour le convaincre. Dans son nouveau championnat, Cristiano Ronaldo touchera un salaire de 200 millions d'euros par saison jusqu'en 2025. S'il fait donc une très belle opération financière et aidera très certainement à donner plus de visibilité à l'Arabie saoudite footballistiquement parlant, CR7 a déçu plus d'un fan, qui pensaient le voir terminer sa carrière dans un grand club européen. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait imaginé lui-même il y a quelques années...

Cristiano Ronaldo, une communication bancale

🇸🇦✍️A breakdown of Cristiano Ronaldo’s two-year contract with Saudi Arabian club Al Nassr;



💶€200M/year

💶€16.67M/month

💶€3.888M/week

💶€555,555/day

💶€23,150/hour

💶€386/minute

💶€6.5/second



💰It’s the BIGGEST CONTRACT EVER in the history of football.#CR7𓃵|#AlNassr pic.twitter.com/Pf97jUXtoP — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) December 30, 2022

En effet, en 2015, lors d'un entretien accordé dans le Jonathan Ross Show, Ronaldo indiquait sans sourciller qu'un départ dans un pays exotique ne l'intéressait pas : « Dans ma tête, je veux finir en étant au top niveau. Je veux finir avec dignité, dans un bon club ». Il y a un mois encore, lors de son interview commentée avec Piers Morgan, CR7 avouait que la suite de sa carrière n'était pas une question d'argent. « Si ce n'était qu'une question d'argent, tu serais en Arabie Saoudite à gagner la rançon de ce roi, mais ce n'est pas ce qui te motive. Tu veux rester au sommet » lui demandait le journaliste, ce à quoi Ronaldo a répondu : « Exactement ».

D'ailleurs, son choix a visiblement surpris Piers Morgan, qui n'a pas hésité ces derniers jours à démentir les intentions de CR7 concernant un départ en Arabie saoudite. Mais voilà, le destin a ses raisons et Cristiano Ronaldo aussi. Sous les ordres de Rudi Garcia, il devra donc permettre à Al-Nassr de revenir sur le devant de la scène. Dans un communiqué, le quintuple Ballon d'Or a précisé : « Je suis excité à l’idée de découvrir un nouveau championnat dans un pays différent. La vision sportive du club d’Al-Nassr est très ambitieuse, et je suis motivé à l’idée de connaître mes nouveaux coéquipiers pour aider l’équipe et réaliser de grandes réussites ». En Europe ou en Asie, les objectifs du joueur de 37 ans restent intacts, même si sa communication des derniers mois laisse sans doute à désirer, lui qui pestait contre le manque d'ambitions de Manchester United lors de son départ.