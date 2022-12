Officiel : Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, c'est fait !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo a rejoint le club saoudien d'Al Nassr ce vendredi. Il a signé un contrat mirobolant jusqu'en juin 2025.

La presse mondiale l’annonçait, tout est bouclé en ce qui concerne l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. La suite de l’incroyable carrière de CR7 se poursuit donc en Arabie Saoudite, dans un championnat de troisième zone mais avec un salaire colossal à la clé. La raison de ce choix est simple. Malgré de grandes ambitions personnelles et la volonté de trouver une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, le Portugais n’a tout simplement pas trouvé son bonheur. Son agent Jorge Mendes l’a proposé à plusieurs clubs, en Italie et en Allemagne notamment, sans avoir de réponses favorables.

Malgré son statut de joueur libre après son départ en claquant la porte de Manchester United, Cristiano Ronaldo n’avait pas la volonté d’attendre la fin du marché des transferts, dans un mois. Il faut dire que, pour un joueur qui a toujours été un leader désiré et le meilleur de son équipe, la situation actuelle est très difficile à digérer. Résultat, son choix s’est fait ces dernières semaines et les approches de l’Arabie Saoudite ont été entendues. Il faut dire que le contrat de deux ans dont il va bénéficier à de quoi donner le vertige. Ce sera en effet un deal valable jusqu’en juin 2025 et un salaire de 70 millions d’euros qui en fera de nouveau le joueur le mieux payé de la planète. A cela s’ajouteront plus de 100 millions d’euros en contrats divers avec des entreprises du Golfe qui permettront de faire gonfler la note jusqu’à approcher les fameux 200 millions d’euros par saison.

🚨 Cristiano Ronaldo has signed for Al-Nassr.

He's expected to be officially announced after Al-Nassr's game with Al-Khaleej. Al-Nassr have had the logistics in place for weeks. Ronaldo expected to live in Al Muhammadiyah.



Story alongside @jamesbengehttps://t.co/HHfMzQXLcR — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 30, 2022

Autant dire que ce sera un véritable pont d’or qui sera proposé à Cristiano Ronaldo pour évoluer dans le championnat saoudien, dans le club le plus puissant du Royaume. Sa signature n’est désormais plus qu’une question d’heures, et a même déjà été effectuée selon Ben Jacobs, journaliste bien informé de CBS. Ce vendredi, CR7 a signé en faveur du club de Riyad et a effectué une première partie des tests médicaux. La seconde partie est prévue la semaine prochaine, après les festivités du Nouvel An. L’annonce officielle a en tout cas eu lieu. « L’histoire est en marche. Cette signature va non seulement inspirer notre club pour de plus grands succès à l’avenir mais aussi aider notre championnat, notre pays et nos générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue Cristiano à ta nouvelle maison », a fait savoir le club d’Al Nassr.

L'Arabie Saoudite lui souhaite la bienvenue

En Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo logera dans une résidence privée située tout proche des installations du club. Dans ses nombreux contrats avec les entreprises saoudiennes, il devrait devenir le grand ambassadeur de la candidature de l’Arabie Saoudite pour organiser la Coupe du monde 2030. Sur le plan sportif, il visera bien évidemment le titre en championnat, alors que le club de Riyad n’est pas en tête de son championnat, la formation de Rudi Garcia étant pour le moment 2e derrière le Al Shabab de Banega et Krychowiak. A noter que l’entraîneur français pourrait faire les frais de cette arrivé de prestige à Al-Nassr, tant le Portugais va avoir des pouvoirs sportifs élargis au sein du club, déjà renommé le « Cristiano Ronaldo FC » par les observateurs.