Mercato : La Juventus pense récupérer Paul Pogba avec ça...

Considéré en Europe comme le grand club qui parvient à négocier le mieux sur le marché des transferts, la Juventus se spécialise dans les affaires à bas coût.

Même le recrutement de Cristiano Ronaldo à 100 ME a surpris beaucoup de monde. Mais dans le domaine des joueurs approchant de leur fin de contrat ou indésirables, la Vieille Dame flaire généralement les bons coups. Les arrivées de Daniel Alves, Blaise Matuidi ou encore Emre Can vont dans ce sens ces dernières années. Et rien n’arrête le champion d’Italie, qui vise désormais Paul Pogba. Le milieu de terrain français ne parvient pas à atteindre avec régularité le niveau qu’il avait… à la Juventus, sous les couleurs de Manchester United.

Résultat, ses brouilles avec José Mourinho font beaucoup parler, plus que son rendement sur le terrain. Ainsi, selon Tuttosport, la Juventus entend proposer de récupérer Paul Pogba… en prêt. De quoi faire grincer quelques dents de l’autre côté de la Manche, même si ce prêt serait assorti d’une option d’achat obligatoire à 70 ME. La proposition a de quoi faire réfléchir, mais pas trop longtemps, puisque Manchester United entend bien récupérer les 100 ME dépensés pour le faire venir en 2016.