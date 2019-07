Mercato : La Juve envoie son devis à Monaco pour Matuidi

Dans : Mercato, Serie A, Monaco.

En fin de contrat avec la Juventus Turin dans un an, Blaise Matuidi n’est pas contre un retour en Ligue 1. Annoncé dans le viseur de Paris, de Lyon et de Monaco, l’international tricolore pourrait rapidement atterrir en Principauté, si l’on se fie aux informations obtenues par Goal. Pour le média, des contacts ont d’ores et déjà été noués entre l’entourage du champion du monde 2018 et le club princier.

« Les Monégasques ont déjà eu l'occasion d'évaluer la faisabilité de l'opération avec l'entourage de l'actuel numéro 14 de la Juventus, sans toutefois entrer dans le vif du sujet. Ou plutôt, sans entrer dans les chiffres. La Juve, pour sa part, n'est pas pressée. Matuidi, compte tenu du changement d'entraîneur, peut être sacrifié, à condition, cependant, qu'une offre équitable arrive » indique le média, qui précise par ailleurs que c’est une somme de 25 ME que la Juventus Turin attend pour lâcher Blaise Matuidi. Dans les cordes du club princier ?