Mercato : L'OM peut zapper Balotelli, l'Italie lui tend les bras

Dans : Mercato, OM, Serie A.

Libre de tout contrat après une pige de six mois, Mario Balotelli ne devrait pas revenir à l’Olympique de Marseille.

Non qualifié pour l’Europa League, le club phocéen a un besoin urgent de dégraisser et désormais, il paraît hautement improbable de voir Jacques-Henri Eyraud proposer un nouveau bail à l’ancien buteur de l’OGC Nice, aux émoluments colossaux. D’autant que selon les informations obtenues par Calciomercato, sa situation contractuelle attire de nombreux prétendants.

Parmes, Naples et la Roma seraient ainsi de possibles destinations pour Super Mario, à en croire le média italien. Autant d’écuries qui ont de sérieux atouts à faire valoir pour attirer Balotelli, et qui l’éloignent un peu plus encore de l’Olympique de Marseille. Andoni Zubizarreta en André Villas-Boas entendent de tout de manière s’appuyer sur des joueurs d’un autre profil : plus jeunes et moins caractériels. Dans cette optique, la première recrue de l’été pourrait être le prometteur attaquant du Paris FC, Silas Wamangituka.