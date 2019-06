OM : Accord trouvé, Marseille tient peut-être déjà son buteur !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Ligue 2.

A moins d’un improbable retournement de situation, Mario Balotelli ne poursuivra pas sa carrière à l’Olympique de Marseille.

Sans Coupe d’Europe à disputer la saison prochaine, le club phocéen ne sera pas en mesure de conserver un joueur qui a de tout de façon refroidi tout le monde à la fin de son aventure avec un comportement de plus en plus discutable, entre blessures à répétition et carton rouge récolté à la dernière journée. Du coup, Marseille s’active pour trouver au plus vite celui qui accompagnera Dimitri Payet et Valère Germain sur le front de l’attaque. Et le directeur sportif Andoni Zubizarreta a visiblement déjà trouvé son bonheur.

En effet, Julien Vachon-Dupont affirme en ce début de semaine qu’un accord a été trouvé entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille pour le transfert du jeune et prometteur attaquant Silas Wamangituka. Pour s’attacher les services de cet attaquant de 19 ans, le club phocéen va débourser 5 ME, plus 4 ME de bonus. Désormais, aux dirigeants marseillais de trouver un accord avec le Congolais. « L’agent du joueur et Silas vont rencontrer les dirigeants de L’OM lundi. Wamangituka devrait multiplier son salaire par 10 en cas d’accord... L’avant-centre du Paris FC touche 6000€ par mois en Ligue 2 » explique le journaliste de Sky Sports. Auteur de 11 buts en Ligue 2 la saison dernière, Wamangituka pourrait vite devenir la première recrue estivale de l’OM. Et cela ressemble quand même à une bonne pioche de la part d’Andoni Zubizarreta.