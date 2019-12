Mercato : L’OM et l’OL se croisent sur une piste portugaise à 15 ME

Dans : Mercato.

Ces dernières années, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonais se sont régulièrement croisés sur les mêmes dossiers en période de mercato. En janvier 2019, cela pourrait être encore le cas…

Et pour cause, Estadio Depotivo rapporte en ce début de semaine que l’OM et l’OL sont très intéressés par le profil d’un joueur évoluant à Braga, où il est prêté par le Sporting Portugal : Joao Palhinha. Milieu défensif de 24 ans, il était tout proche de s’engager au Bétis Séville. Mais malgré un accord entre le club espagnol et le joueur, l’affaire est tombée à l’eau puisque la formation de Nabil Fekir n’est pas parvenue à trouver un accord financier avec l'écurie portugaise.

La piste marseillaise semble illusoire

Désormais, Joao Palhinha serait proche d’un transfert en Angleterre ou en France selon le média, toujours bien informé sur les clubs de Séville. L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont cités comme deux des grands favoris pour accueillir le joueur. Pourtant, il ne sera pas donné au mercato hivernal, sa valeur étant estimée à environ 15 ME par le Sporting Portugal. Lyon, qui pourrait perdre Lucas Tousart, courtisé par le Hertha Berlin, aura les moyens de recruter le joueur cet hiver. En ce qui concerne l’OM, la piste semble assez peu plausible dans le cas où Kevin Strootman reste au club. Et comme l’international néerlandais n’est pas proche de la sortie, alors l’OL pourrait rapidement se retrouver en pole position dans le dossier Palhinha.