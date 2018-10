Mercato : L'OM défié par Lille pour un attaquant français intransférable ?

Dans : Mercato, OM, LOSC, Premier League, Foot Europeen.

Encore et toujours en quête des talents de demain, l’Olympique de Marseille et le Lille OSC ont des vues sur un jeune Français évoluant à Southampton.

Avec Andoni Zubizarreta et Luis Campos, le club phocéen et la formation nordiste gardent respectivement un œil attentif sur le marché des jeunes pépites. Et les deux équipes de Ligue 1 s'apprêtent à s'affronter sur une cible offensive. En effet, selon Goal, l'OM et le LOSC s'intéressent de près aux performances d'Enzo Robise. Né en 2001, cet ailier est arrivé à Southampton l'an dernier en provenance du centre de formation du Stade de Reims. Quelques mois plus tard, et suite à un départ canon avec de belles statistiques (neuf buts et quatre passes décisives en 17 matchs chez les jeunes), l'attaquant a signé un premier contrat pro jusqu'en 2021 en juillet dernier.

Un bail prouvant que les Saints comptent sur lui à l'avenir, mais les intérêts de Marseille et de Lille pourraient changer la donne en vue des prochains mercatos. Sauf que les dirigeants de Southampton « ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas se séparer d’un élément de leur académie qu’ils estiment être l’un des plus prometteurs de ces dernières années et qu’ils espèrent bien amener au plus haut niveau dans un futur proche ». Et quand on connaît la puissance financière des clubs de Premier League, l'OM et le LOSC vont pouvoir tracer leur route...