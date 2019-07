Mercato : L'OL et le PSG draguent ce milieu, son prix fait peur

Dans : Mercato, OL, PSG, Bundesliga.

Ancien pilier du Racing Club de Lens, Jean-Philippe Gbamin fait les beaux jours du FC Mayence depuis 2016.

La saison dernière, l’international ivoirien a disputé 30 matchs en Bundesliga, et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers à son poste. De toute évidence, ses prestations n’ont pas échappé aux plus grands clubs européens. La preuve avec cette information du très sérieux Bild, qui affirme qu’en Ligue 1, Marseille mais surtout Lyon et le Paris Saint-Germain suivent avec beaucoup d’attention ses prestations.

Désireux de recruter un pur milieu défensif, le club de la capitale française suivrait avec attention cette piste, notamment si le dossier Idrissa Gueye, estimé à environ 40 ME bonus compris, venait à capoter. Du côté de Lyon, on se prépare à perdre Nabil Fekir et la tendance serait à un remplacement du milieu offensif rhodanien par un joueur plus défensif comme Jean-Philippe Gbamin, capable d’évoluer dans le 4-3-3 de Sylvinho. Reste que pour s’offrir l’ancien Lensois, il faudrait lâcher un gros chèque à Mayence puisque le club allemand réclamerait la coquette somme de 30 ME pour son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2023.