Mercato : L’OL absent, l’OM ridiculisé…. Le clan Nzonzi est cash

Dans : Mercato, OL, OM.

Absent pour la reprise, Steven Nzonzi semble déterminé à quitter la Roma après seulement une saison.

C’est pourquoi le nom du milieu de terrain revient beaucoup en Ligue 1 ces derniers jours. Dans la presse italienne, on continue de parler de l’Olympique Lyonnais, alors que l’entourage du joueur assure à Foot Mercato qu’il n’existe aucun contact entre les deux parties. Et du côté de l’Olympique de Marseille, nos confrères transalpins envisagent un échange entre Nzonzi et Kevin Strootman.

Il faut dire que le club phocéen a hâte de se débarrasser du Néerlandais, ouvert à un retour chez les Giallorossi. Seulement voilà, l’international français ne valide absolument pas cet échange. Le milieu défensif ne serait pas intéressé par une signature à l’OM. Si l’ancien joueur du FC Séville regarde vers la sortie, c’est seulement pour un « projet ambitieux », précise FM. Une explication peu flatteuse pour Marseille dont la situation semble repousser Nzonzi. Ce dernier a donc peu de chances de rebondir dans le championnat français.