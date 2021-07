Mercato : Koundé d’accord pour signer à Chelsea

Dans : Mercato.

A la recherche d’un défenseur central, Chelsea a choisi de jeter son dévolu sur Jules Koundé. Le jeune international français, qui sort de deux saisons très solides à Séville, a trouvé un accord avec le club londonien pour son futur contrat, affirme l’ensemble de la presse européenne et l’informateur Fabrizio Romano. Le plus difficile reste à faire, puisque les deux clubs doivent se mettre d’accord sur une indemnité de transferts, ce qui ne sera pas donné. Les discussions ont toutefois débuté en ce sens, preuve que le club andalou réfléchit à ce possible transfert qui pourrait rapporter plus de 50 ME au FC Séville.