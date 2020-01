Mercato : Kadawere répond à l'OL et l'OM, c'est porte ouverte

Dans : Mercato.

Annoncé de tous les côtés durant ce mercato d’hiver, et notamment à l’Olympique de Marseille ou à l’Olympique Lyonnais, Tino Kadewere est ouvert à toutes les possibilités.

Acheté pour deux millions d’euros par Le Havre durant l’été 2018, Tino Kadewere vaut au moins le triple en ce début d’année 2020. Meilleur buteur de la Ligue 2, avec 17 buts marqués en 19 journées, l’attaquant de 24 ans a en tout cas tapé dans l’oeil de nombreuses formations européennes. En début de semaine, la presse anglaise annonçait un intérêt de Southampton ou de Bournemouth. Puis les noms de l’OL et de l’OM ont circulé. Si fort que le directeur général du HAC a dû monter au front pour dire que son international zimbabwéen allait rester jusqu’à la fin de cette saison en L2. Une donnée pas vraiment partagée par l’intéressé.

« Rejoindre un top club européen »

« Tout est possible concernant un départ cet hiver. Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira. Maintenant, que les choses soient claires. J’ai un très grand respect pour le HAC. Je n’oublie pas, et je n’oublierai jamais que le club m’a acheté alors que j’étais blessé, puis m’a donné ma chance. Et ça, ça compte beaucoup dans ma réflexion. Après, comme tout le monde, enfin je crois, je pense que l’Angleterre est aujourd’hui la plus belle destination pour un footballeur. Mais je ne dis pas non à la France. L’idée est tout simplement de rejoindre un top club européen », a expliqué, dans Paris-Normandie, l’ancien buteur de Djurgarden, qui se dit prêt à franchir un cap dès cet hiver. Lyon et Marseille savent donc à quoi s'en tenir s’ils ne veulent pas laisser filer le nouveau goleador de la L2.