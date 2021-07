Mercato : Javier Pastore craque pour Monaco !

Dans : Mercato.

Javier Pastore a déclaré sa flamme à l’AS Monaco via son agent. Le milieu de terrain essaye de se libérer de son contrat à l’AS Roma.

Présent à Paris cette semaine, Javier Pastore, 32 ans, ne compte pas revenir au PSG. Le milieu de terrain était tout simplement dans la capitale française pour participer au mariage de son ami et ancien coéquipier Marco Verratti. El Flaco peut se le permettre, l’AS Roma ne compte pas sur lui cette saison, et le nouvel entraîneur José Mourinho le lui a signifié, ne l'incluant même pas dans l'effectif pour la préparation. Résultat, l’Argentin se cherche un nouveau point de chute et la Louve ne pourra pas se montrer trop gourmande pour un joueur qui est toujours aussi souvent blessé, et donc les éclairs de génie se font de plus en plus rares. Une situation qui intéresse désormais l’AS Monaco, toujours à la recherche pour relancer des joueurs de talent, comme ce fut le cas récemment avec Cesc Fabregas ou Steven Jovetic. Depuis quasiment un mois, Javier Pastore essaye de quitter l’AS Roma à l’amiable, alors qu’il a encore deux ans de contrat, avec donc une partie de son salaire à payer. Son agent s’est en tout cas chargé de préparer le terrain, en citant clairement le club de la Principauté comme un candidat à sa venue.

« Monaco est une possibilité. C'est un club que le joueur aime et qui pourrait convenir à sa situation », a fait savoir Marcelo Simonian au site www.LaRoma24.it. Avec une moyenne d’à peine plus de 10 matchs par saison depuis qu’il a quitté le PSG pour la Roma, Javier Pastore serait en tout cas un énorme pari, mais le fait que l’ASM se soit installé sur le podium de Ligue 1 la saison dernière attire visiblement l’Argentin. S’il devait poser ses valises à Monaco, nul doute que son retour au Parc des Princes, où il a toujours ses fidèles, serait attendu avec impatience du côté du Paris SG.