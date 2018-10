Mercato : Hazard reprend ses habitudes et drague ouvertement le Real

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Auteur d’un début de saison canon à Chelsea, Eden Hazard est clairement l’arme offensive n°1 des Blues ces dernières semaines.

Et tout cela alors qu’il aurait pu quitter l’Angleterre cet été, son nom ayant beaucoup circulé du côté du Real Madrid. Mais finalement, le club espagnol ne s’est pas activé pour le recruter, malgré le départ de Cristiano Ronaldo. Une décision que Florentino Pérez doit regretter au vu des difficultés offensives du Real Madrid… Du côté de l’international belge, on ne cache plus son envie de revêtir un jour la tunique du champion d’Europe en titre.

« Je joue un très bon football en ce moment. Le Real Madrid est l’un des meilleurs clubs dans le monde. Je ne veux pas mentir aujourd’hui. C’est mon rêve depuis que je suis enfant. J’ai rêvé de ce club. Nous verrons. Je ne veux pas parler de ça tous les jours. Je n’ai pas eu le temps cet été, mais nous allons parler de mon avenir prochainement, je pense » a confié Eden Hazard dans une interview accordée au Guardian. Nul doute que l’été prochain, les dirigeants du Real Madrid tenteront de recruter au moins une star offensive pour faire oublier (un peu) Cristiano Ronaldo. Reste à savoir si ce sera Eden Hazard…