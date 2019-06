Mercato : Griezmann l’avoue, il connaît déjà son prochain club

Après l’annonce de son départ le mois dernier, Antoine Griezmann n’a pas communiqué le nom de sa prochaine destination.

Au moment de sa révélation, il semblait évident que l’attaquant de l’Atlético Madrid se dirigeait vers le FC Barcelone. Le club catalan, recalé par le Français l’été dernier, est effectivement revenu à la charge dans l’espoir de payer les 120 M€ de sa future clause libératoire. Mais ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs et réactions ont remis cette version en cause. Apparemment, plusieurs cadres du Barça s’opposeraient à l’arrivée de Griezmann, à l’image de Lionel Messi qui avait refusé de commenter la possible signature du Madrilène.

Alors, l’international tricolore sera-t-il Blaugrana cet été ? En tout cas, le principal intéressé est fixé. « Je sais où je vais jouer la saison prochaine et je sais aussi où je vais jouer dans sept ans. Je ne peux dire que celui-là : Miami », a confié le natif de Mâcon à Télématin. Etant donné que son prochain club doit attendre la baisse de sa clause libératoire le 1er juillet, Griezmann n’en dira pas plus. Mais on imagine que tout était déjà bouclé lorsqu’il a officialisé son départ…

In the interview Griezmann says: "je sais où je vais jouer" - I know where I'm going to play



and that also he's only allowed to say that he will play for Inter Miami in the future pic.twitter.com/1p5WPNhhwU