Mercato : Giroud échappe à l'OL, les détails dévoilés !

Dans : Mercato.

Ces dernières semaines, Olivier Giroud a principalement été associé à deux clubs dans l’optique d’un transfert au mercato hivernal : l’Olympique Lyonnais et l’Inter Milan.

Le buteur de Chelsea, en cruel manque de temps de jeu chez les Blues, faisait l’unanimité à l’OL, qui recherche un joueur offensif pour compenser les absences de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde. Néanmoins, Sky Sports annonce ce dimanche après-midi que, comme pressenti ces derniers jours, c’est l’Inter Milan qui va rafler la mise. Le média britannique rappelle que l’Olympique Lyonnais a joué sa carte à fond dans ce dossier, mais un accord est désormais tout proche d’être trouvé entre Chelsea et l’actuel leader de la Série A.

Au cours des dernières heures, l’Inter Milan a proposé 4 ME plus 1 ME de bonus à Chelsea pour le transfert de l’attaquant de 33 ans. L’accord entre les deux formations est imminent puisque de son côté, la direction londonienne réclame 5 ME plus 1 ME de bonus. Tout devrait se boucler dans les prochaines heures même si du côté de RMC, les informations sont légèrement différentes. Correspondant de la radio en Italie, Simone Rovera expliquait samedi soir dans l’After Foot que d’un point de vue purement salarial au sein de l’effectif, l’Inter Milan souhaitait se séparer de Matteo Politano avant de boucler la venue de l’attaquant champion du monde en 2018. Les prochains jours seront assurément décisifs dans ce dossier hivernal…