Mercato : Giroud à Bordeaux ou à Lyon, un club renonce

Dans : Mercato.

Dans le viseur de l’Inter et de la Juventus Turin au mercato, Olivier Giroud intéresse également plusieurs clubs français cet hiver.

En effet, l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux se montrent intéressés par le profil de l’international français, lequel doit impérativement quitter Chelsea cet hiver afin de retrouver du temps de jeu, et conserver ses chances de participer à l’Euro 2020. Ce dimanche, le compte Twitter @Girondinfos fait le point sur ce dossier du côté du club au scapulaire. Et visiblement, le dossier est extrêmement compliqué à boucler pour la direction aquitaine.

Giroud inaccessible pour Bordeaux ?

« Les Girondins ont sondé Olivier Giroud pour une arrivée cet hiver mais le joueur est très suivi et des offres financièrement supérieures rendent le dossier très compliqué voire impossible » a indiqué le compte Twitter, toujours bien informé sur l’actualité des Girondins de Bordeaux. Autant dire que pour la formation de Paulo Sousa, il sera donc très compliqué de recruter un joueur aussi expérimenté et aussi courtisé qu’Olivier Giroud, lequel jouit par ailleurs d’un très confortable salaire en Premier League depuis des années. C'est d'ailleurs pour ça que Bordeaux se concentre pleinement sur les dossiers Munas Dabbur (FC Séville) et Luka Kalinic (AS Roma). Un concurrent de moins pour l’Olympique Lyonnais, lequel lui sérieusement posé comme un candidat à la signature d’Olivier Giroud dans les prochains jours. La concurrence s’annonce néanmoins rude avec l’Inter Milan et la Juventus Turin, lesquels rêvent de disposer d’un joker de luxe comme Olivier Giroud au sein de leur effectif pour la seconde partie de saison.