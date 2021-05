Mercato : Depay se prend un mur, Messi n'en veut pas

Dans : Mercato.

Désireux de signer dans un grand club européen après son passage remarqué au sein de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay est en train de se faire avoir par le Barça…

Il y a quelques temps, l'international néerlandais a décidé de se séparer de ses anciens agents. Désormais, Memphis Depay se représente lui-même, avec des conseillers juridiques ou financiers. Et ses débuts en tant qu’agent-joueur sont pour le moins délicats. En début de préparation pour l’Euro 2021 avec les Pays-Bas, l’ancien capitaine des Gones connaît effectivement un léger contre-temps sur le marché des transferts. Alors que son avenir semblait tout tracé au Barça depuis plusieurs semaines maintenant, Memphis est en train de s’éloigner du Camp Nou. Selon Don Balon, c’est Leo Messi qui bloquerait pour l’instant l’arrivée libre de Depay au Barça. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé à Barcelone, Messi fait le forcing pour faire venir Sergio Aguero, qui devrait être la recrue phare du début de mercato en Catalogne. Avec l’arrivée du Kun, Messi verrait d’un mauvais oeil la venue de Depay, un joueur susceptible de concurrencer son ami sur le front de l’attaque blaugrana. De plus, le sextuple Ballon d’Or estime que le Barça n’a pas besoin d’un joueur du profil de Memphis, qui n’est pas vraiment un avant-centre, ni un ailier…

Wout Weghorst plutôt que Depay ?

Malgré tout, et même si l’avenir de Ronald Koeman sur le banc barcelonais n’est pas encore assuré, Joan Laporta cherche à arrondir les angles en prétextant que Depay serait une bonne affaire, surtout gratuitement. En attendant, l'international néerlandais commence à regarder ailleurs, lui qui dispose notamment d’une offre de la Juventus. Et si le Barça traîne trop dans ce dossier, l’ancien de Manchester United n'hésitera pas longtemps à filer ailleurs qu’en Espagne. Pas de quoi inquiéter le FCB, qui cible déjà un autre attaquant, à savoir Wout Weghorst. Principal artisan de la très bonne saison de Wolfsbourg, quatrième de Bundesliga et qualifié pour la Ligue des Champions, l’attaquant de 28 ans serait une nouvelle cible du Barça. Selon la presse espagnole, Barcelone planche « sérieusement » sur ce dossier estimé à 25 millions d’euros. Un prix élevé, mais à la hauteur de Weghorst, auteur de 25 buts cette saison. Trois de plus que Depay, qui est donc en train de se faire trahir par le Barça...