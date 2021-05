OL : Memphis Depay, la catastrophe se confirme

Dans : OL.

Memphis Depay a repris la main sur sa carrière cette semaine, et l'attaquant néerlandais va probablement quitter Lyon où il est en fin de contrat. Mais son désir de signer au FC Barcelone risque de s'envoler définitivement.

Après avoir été proche de signer au Barça lors du mercato estival 2020, Memphis Depay était finalement resté à Lyon, le club catalan ne parvenant pas à boucler financièrement l’opération. Mais du côté de l’attaquant néerlandais et du Barça, tout semblait être clair, et c’est librement que l’ancien mancunien allait rejoindre dans les prochaines semaines Ronald Koeman en Catalogne. Memphis Depay avait accepté pour cela de baisser son salaire, et le joueur de l’OL était même repéré il y a quelques jours à Barcelone afin de trouver un logement. Tout était donc calé, sauf un détail qui risque de détruire le rêve barcelonais du joueur de 27 ans, à savoir les performances sportives du Barça sous les ordres de Koeman. Après sa désillusion en Ligue des champions, le FC Barcelone espérait décrocher le titre en Liga, mais là encore cela a été un fiasco et la couronne espagnole sera pour un club madrilène. De quoi inciter Joan Laporta à se séparer du technicien néerlandais très rapidement.

Ce samedi, le Mundo Deportivo n’en fait plus un secret, l’avenir de Ronald Koeman au Barça est plus qu’incertain et son limogeage marquera la fin du dossier Memphis Depay. « Une chose est certaine, Depay ne signera pas pour le Barça si Koeman n'est pas son entraîneur. Le Néerlandais a été le principal argument pour faire venir Memphis, notamment en raison de la complicité entre les deux depuis le moment où ils ont travaillé ensemble avec l'équipe nationale néerlandaise, explique Lluis Canut, journaliste du quotidien sportif proche du Barça et qui a une petite idée sur la suite de la carrière de l’attaquant de Lyon. Memphis Depay a une offre de la Juventus qui lui propose des conditions économiques à cette de Barcelone. »