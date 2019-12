Mercato : Chelsea débarque en L1, et c'est une grosse surprise

Dans : Mercato.

En manque de temps de jeu en vue de l’Euro 2020 avec l’équipe de France, Olivier Giroud va probablement faire ses valises durant le prochain mercato hivernal du côté de Chelsea.

Si ce départ se confirme, le club londonien va devoir recruter un nouvel élément offensif. Désormais libre de ses mouvements sur le marché des transferts, le CFC veut attirer un buteur jeune et talentueux dans ses filets, histoire de concurrencer Tammy Abraham et de bousculer Michy Batshuayi. Et selon les informations de 90 Min, la piste prioritaire se trouve en Ligue 1. Puisque les Blues auraient ciblé Josh Maja. « Chelsea envisage un mouvement en janvier pour l'attaquant bordelais Josh Maja. Les scouts de Chelsea ont été impressionnés par les performances du joueur de 20 ans. Les Blues ont parcouru l'Europe pour essayer de trouver un jeune attaquant capable de concurrencer Abraham. Et l’heureux élu serait Maja », avoue le média anglais.

Débarqué à Bordeaux en début d’année 2019 en provenance de Sunderland, l’international nigérian réalise une bonne première partie de saison. Auteur de six buts et de deux passes décisives en 18 matchs, le natif de Londres s’est notamment fait remarquer en marquant un triplé contre Nîmes au début du mois (6-0). Une performance qui a donc fait mouche dans l’esprit des dirigeants anglais, qui souhaitent donc passer à l’action pour l’ancien membre des Black Cats. Ce transfert à Chelsea pourrait bien convaincre toutes les parties, surtout que Chelsea a plus que jamais besoin de renfort après avoir enchaîné quatre défaites en cinq matchs de Premier League tout en retombant à la quatrième place du classement.