Mercato : Cette visite surprise dans sa maison qui a changé l'avenir de Griezmann

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Questionné sur son dernier mercato agité du côté de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann s'est tenu droit dans ses bottes.

Après son sacre à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Antoine Griezmann aurait très bien pu endosser le maillot du Barça. La direction catalane avait fait de l'attaquant tricolore sa priorité lors du dernier mercato estival. Mais le joueur de 27 ans a finalement décidé de repousser les avances du FCB pour prolonger son contrat à l’Atlético Madrid. Un choix qui a pu en surprendre plus d'un, car Barcelone ne se refuse pas normalement, mais que le champion du monde assume complètement, avec plusieurs arguments.

« Difficile de refuser le Barça ? Oui, c'était un choix très difficile. T’as le Barça qui te veut, qui t’appelle, qui fait passer des messages, que ce soit avec les joueurs ou avec ma famille. Après, il y a le club ou t’es bien, où t’es un joueur important, qui construit un projet autour de toi. Ils font les efforts pour que je reste. Ce qui a fait pencher la balance ? De voir mes coéquipiers et surtout le coach après un match où j’étais sifflé, il est venu à la maison par surprise pour me calmer et parler avec moi et montrer que j’avais sa confiance. Mes coéquipiers et les gens du club ont tout fait, sont venus me parler, ont augmenté mon salaire. Ils ont tout fait pour montrer que c’était ma maison et qu’il ne fallait pas que je parte », a avoué, sur Canal+, Grizi, qui rêve désormais de remporter la Ligue des Champions 2019 au Metropolitano de Madrid afin de prouver à tout le monde qu'il a fait le bon choix l'été dernier.