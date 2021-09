Mercato : Ben Arfa plus Rapid que jamais

Voilà très longtemps qu’un été ne s’était pas passé sans que le dossier Hatem Ben Arfa ne fasse l’actualité.

Mais après sa fin de saison transparente du côté de Bordeaux, le meneur de jeu n’a fait rêver absolument aucun club. Son nom n’est apparu dans aucune gazette des transferts en dépit du fait qu’il soit, de nouveau, complètement libre. Après avoir joué dans quasiment un tiers des clubs de Ligue 1 (PSG, OL, OM, Nice, Rennes, Bordeaux), le natif de Clamart peut encore s’engager librement dans la formation de son choix. Les clubs français en ont fait le tour, et c’est vers l’étranger que Ben Arfa se dirige. La Premier League et la Liga sont à oublier, son point de chute se situe beaucoup plus à l’Est. Selon Emanuel Rosu, journaliste roumain international souvent bien informé, Hatem Ben Arfa négocie actuellement avec le Rapid Bucarest. Le troisième club de la capitale, derrière le Steaua et le Dinamo, est remonté en Liga 1 cette saison, et occupe même les premiers rôles après sept journées.

Breaking: Hatem Ben Arfa is negotiating a move to the Romanian Liga 1 at Rapid. According to the agent who's talking to him on Rapid's behalf, Ferencvaros and a Champions League club are also in the chase. Ben Arfa hasn't made his mind yet.