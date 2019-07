Mercato : Cette offre ridicule de Lille ne passe pas à Rennes

Dans : Mercato, Rennes, LOSC.

Capitaine du Stade Rennais, titulaire indiscutable et joueur précieux dans la belle saison du club breton avec en point d’orgue une finale de Coupe de France, Benjamin André fait partie des meubles chez les Rouges et Noirs. Une réussite qui intéresse Lille, désireux de recruter un joueur complet et rodé à la Ligue 1 pour remplacer notamment Thiago Mendes. L’ancien d’Ajaccio est lui aussi tenté par ce transfert, avec la perspective de disputer la Ligue des Champions chez le dernier deuxième de Ligue 1.

Oui mais voilà, cela risque de ne pas se faire aux conditions voulues par les Dogues. Avec l’apport financier de la C1, la vente de Thiago Mendes et celle à venir de Nicolas Pépé, les dirigeants nordistes n’ont réussi à réunir que 4 ME à proposer à Rennes pour son milieu de terrain. Une proposition qui a eu le don de faire hurler les dirigeants bretons et même les supporters, qui ont du mal à digérer ce montant. Le SRFC a répondu en demandant un minimum de 8 ME pour lâcher Benjamin André, qui possède encore trois ans de contrat et est évalué à 10 ME.