Mercato : Ce transfert surprise à 100 ME, le Real Madrid en rêve

Pour le coup, ce serait un transfert surprenant pour le Real Madrid. Désireuse de se renforcer offensivement, ce qui n’avait pas été après le départ de Cristiano Ronaldo à la surprise générale, la Maison Blanche hésite. Un coup de folie l’été prochain pour un joueur majeur, ou des renforts moins glorieux mais destinés à aider l’équipe à remonter la pente dès cette saison ? Une aubaine pourrait en tout cas se présenter de manière inattendue, puisque The Sun annonce que Marcus Rashford a demandé à ses représentants de discuter avec le Real Madrid.

La raison ? L’attaquant anglais se plaint de son faible temps de jeu à Manchester United, notamment depuis qu’Anthony Martial se montre à nouveau décisif. Et la réponse madrilène serait plutôt positive envers l’attaquant qui n’a trouvé que deux fois le chemin des filets cette saison. Reste à savoir à quel prix ce transfert pourrait se négocier, alors que Manchester United évaluait l’été dernier le montant de 100 ME nécessaire pour laisser partir la pépite de 21 ans. Du côté espagnol, on parle plus du somme de 60 ME nécessaire pour recruter celui qui n’est plus un titulaire à Old Trafford.