Mercato : Barça, PSG, MU… Les apparences sont trompeuses pour Coutinho

Dans : Mercato, Liga, PSG, Premier League.

Recruté pour 120 M€, plus 40 M€ de bonus, Philippe Coutinho est le plus gros transfert de l’histoire du FC Barcelone. Mais aussi son plus gros flop…

Depuis son arrivée en janvier 2018, le milieu offensif n’a jamais répondu aux attentes. Peu importe le poste confié, le Brésilien évolue très loin de son meilleur niveau. Résultat, un départ cet été semble presque inévitable étant donné que le FC Barcelone doit faire des sacrifices pour récupérer Neymar. Et ne vous fiez pas aux déclarations des différents acteurs. Si le Barça assure que Coutinho est intransférable, c’est pour éviter de diminuer son prix.

Et du côté de l’ancien joueur de Liverpool, on reste flou pour se garder le Camp Nou sous le coude. Car pour le moment, c’est une nouvelle saison en Catalogne qui se profile pour l’international auriverde, qui n’a fait l’objet d’aucune offre selon Mundo Deportivo. On parle pourtant de l’intérêt de Manchester United et du Paris Saint-Germain, notamment dans le cadre d’un échange avec Neymar, mais il n’y a visiblement rien de concret. Pendant ce temps-là, le Barça aurait confié son numéro 7 à Griezmann. Le message est clair…