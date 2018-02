Mercato : Arsenal s’attaque à une cible prioritaire du PSG

Dans : Mercato, Premier League, PSG.

Réputé prudent sur le marché des transferts, le manager Arsène Wenger s’est lâché cet hiver à Arsenal.

Pendant que Theo Walcott, Alexis Sanchez et Olivier Giroud faisaient leurs valises, le club londonien s’est largement consolé avec Henrikh Mkhitaryan et Pierre-Emerick Aubameyang. Sans oublier la prolongation de contrat de Mesut Özil. Autant dire que le pensionnaire de l’Emirates Stadium n’a pas hésité à mettre la main à la poche. Et ce n’est peut-être qu’un début. Car après l’attaque, les Gunners devraient s’occuper de leur secteur défensif l’été prochain, et notamment du poste de gardien.

En effet, l’ex-Niçois David Ospina devrait partir, tandis que le titulaire Petr Cech est de plus en plus critiqué. Du coup, Arsenal va superviser plusieurs portiers dont Jan Oblak (25 ans) dans les mois à venir, annonce L'Evening Standard. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui a fait du gardien de l’Atlético Madrid sa priorité. Rappelons que le club francilien envisage de proposer son attaquant Gonçalo Guedes pour faire baisser le prix du Slovène (100 M€).