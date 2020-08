Mercato : 30 ME, Arsenal prêt à lâcher Lacazette !

Dans : Mercato.

Auteur d’une saison contrastée à Arsenal, Arsenal Lacazette n’est pas certain de poursuivre sa carrière chez les Gunners.

Avec seulement 12 buts inscrits toutes compétitions confondues en 2019-2020, l’international tricolore n’a pas véritablement marqué les esprits à Londres. Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Mikel Arteta, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais pourrait bien faire ses valises cet été. En fin de contrat en juin 2022 avec Arsenal, le natif du Rhône risque de ne pas être prolongé, au contraire de son compère d’attaque Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut dire que cette semaine, les jeunes Martinelli et Khetiah sont souvent passés devant l’attaquant de 29 ans aux yeux de Mikel Arteta. Et selon les informations obtenues par le Daily Star, cette situation a retenue l’attention des dirigeants de l’Atlético Madrid, lesquels pourraient rapidement se positionner afin d’enrôler Alexandre Lacazette.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Diego Simeone est motivé à l’idée de recruter l’ex-sniper de l’OL. En effet, une somme de 30 ME est évoquée outre-Manche pour l’éventuel transfert d’Alexandre Lacazette chez les Colchoneros. Reste maintenant à voir si une offre à cette hauteur suffira à convaincre la direction d’Arsenal, qui avait tout de même déboursé 60 ME pour le recruter en provenance de Lyon il y a deux ans. De plus, il est assez fort probable que les Gones récupèrent un petit chèque grâce à un intéressement à la revente en cas de départ d’Alexandre Lacazette. Quoi qu’il en soit, ce dossier sera suivie de près du côté de l’Olympique Lyonnais, où les supporters restent très attachés à l’international tricolore.