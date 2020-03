Mercato : Coup de tonnerre, Arsenal lâche Lacazette

Dans : Mercato.

En manque de temps de jeu du côté d’Arsenal, Alexandre Lacazette pourrait bien faire ses valises durant le prochain mercato estival. En direction de l’Espagne et de la Liga ?

Recruté à l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 53 millions d'euros durant l’été 2017, Alexandre Lacazette n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui en Premier League. Buteur régulier, avec par exemple neuf buts marqués en 26 matchs cette saison, l’attaquant français ne casse pas non plus la baraque. Par conséquent, Lacazette a perdu sa place de titulaire au profit du jeune Eddie Nketiah ces derniers temps. Et malgré son but décisif face à West Ham samedi en championnat (1-0), le joueur de 28 ans semble plus que jamais sur la sellette en vue de la saison prochaine.

D’après les informations de Soccer Link, Lacazette sera même inscrit sur la liste des transferts lors du mercato d’été. « Pisté par l’Atlético de Madrid, Alexandre Lacazette ne sera pas retenu par la direction des Gunners, qui ambitionne de récupérer des liquidités pour se renforcer dès cet été. Mikel Arteta ne le considère pas intransférable », explique le média spécialisé dans les transferts. Estimé à 70 ME par le site Transfermarkt, l'international français pourrait donc se laisser tenter par la découverte d’un autre grand championnat européen. Puisqu’après la Ligue 1 et la Premier League, le natif de Lyon pourrait jouer en Liga. Dans l’objectif de relancer une carrière un peu au point mort, vu qu’il n’a plus joué en équipe de France depuis 2017...