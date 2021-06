Mercato : 115 ME pour Kane, City met le feu

Dans : Mercato.

Tottenham est prévenu, Manchester City va prochainement faire sa seule, la première et la dernière, offre pour Harry Kane.

Loin d’être dans sa meilleure forme au cours de cet Euro, Harry Kane est néanmoins de loin l’attaquant vedette de l’équipe d’Angleterre. Et dans tout le Royaume, il est considéré comme le buteur numéro 1 capable de finir les actions et de peser sur les défenses, comme il le fait depuis quasiment 10 ans avec Tottenham. Seulement le « Roi Harry » en a marre de voir son armoire à trophées toujours vide, et il a fait savoir à son président Daniel Levy son désir de quitter les Spurs cet été. Le patron de Tottenham espère bien le faire changer d’avis, et a besoin déjà de trouver un nouveau manager. En attendant, il se montre très gourmand, histoire de ne pas brader son joueur à la plus forte valeur marchande.

Selon le Daily Star, Manchester City a très bien compris le message, mais n’a pas de temps à perdre. Une offre « take it or leave it » (« à prendre ou à laisser ») va ainsi être effectuée à hauteur de 115 ME. Le timing est déjà connu, puisque les Citizens attendront la fin de l’Euro, et la décision de Tottenham sur son futur manager, pour oeuvrer. Une fois que l’offre sera effectuée, City a déjà fait savoir aux Spurs que ce ne sera pas négociable à la hausse, et attendra une réponse rapide, histoire de savoir si Pep Guardiola pourra compter sur l’attaquant de 27 ans la saison prochaine. A l’heure actuelle, la tendance est que cela risque de ne pas suffire, Tottenham demandant toujours 160 ME pour envisager de lâcher Harry Kane. Une marge que les Citizens n’auraient pas envie de combler, surtout que la valeur de l’avant-centre des Three Lions n’est pas en train de grimper avec ses performances très timorées à l’Euro. Mais impossible toutefois de résumer la saison et la carrière de Kane à cette compétition, disputée au bout d’une nouvelle saison harassante pour lui sur le plan physique.