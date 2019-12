Manchester United : Raiola règle le mercato de Pogba !

Dans : Mercato.

Blessé durant la quasi-totalité de la première partie de saison, Paul Pogba a effectué son retour à la compétition avec Manchester United durant le Boxing Day.

A six mois de l’Euro 2020, l’international français a besoin d’enchaîner les matchs afin de retrouver son meilleur niveau. Du côté de Manchester United… ou ailleurs ? Ces derniers jours, les rumeurs ont fusé autour d’un éventuel départ de « La Pioche », toujours autant courtisé par le Real Madrid au mercato. Mais dans une interview accordée à Sky Sports, son agent Mino Raiola a officiellement mis fin au dossier Paul Pogba même si bien-sûr, il ne faut pas toujours croire sur parole le célèbre agent italo-néerlandais.

« Paul a toujours respecté Manchester United, tout comme Manchester United a toujours respecté Paul. Et le seul qui parle pour Manchester United et pour Paul est Olé (Solskjær). Je me fie à ce qu'il dit. Paul ne bougera pas, et c'est normal. Nous sommes OK avec eux. Paul se débat un peu avec sa blessure, que nous essayons de résoudre, et je pense que c'est notre principal intérêt aujourd’hui. Si Olé a des idées sur mon joueur et qu'il veut m'en parler, il connaît mon numéro. En attendant, je parle avec Ed Woodward, car c'est la personne avec qui je parle au club. Je n'ai jamais parlé à Olé. Donc je ne sais pas. Je sais seulement que Paul le respecte, l'aime pour ce qu'il a fait dans le passé avec lui. Et c'est tout, c'est la seule chose que je sais sur Ole » a confié Mino Raiola. Visiblement, le Real Madrid devra donc attendre encore six moins au minimum avant de s’offrir le si courtisé Paul Pogba.