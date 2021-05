LOSC : Maignan au Milan AC, bouclé à 15 ME à une condition

Dans : Mercato.

Annoncé depuis quelques semaines, le transfert de Mike Maignan au Milan AC est désormais en très bonne voie.

RMC annonce que les choses ont beaucoup avancé et qu’un premier accord a été trouvé entre le club lombard et le gardien de Lille. L’accord de principe porte sur un contrat de cinq ans, et la perspective pour le joueur formé au PSG de rejoindre la Lombadie dès cet été. Pour cela, il faudra d’abord un accord entre les deux clubs, car Maignan possède encore une saison de contrat dans le Nord. L’accord pour le transfert pourrait monter à 15 ME, avec des bonus de 1,5 ME. Loin d’être négligeable pour un gardien libre dans un peu plus d’un an. Mais Mike Maignan a été prévenu, son arrivée est toutefois soumise à une condition de taille : le départ ou non de Gigi Donnarumma, qui se dirige vers la sortie avec la fin de son contrat, mais négocie officiellement toujours pour une prolongation de contrat au Milan AC. Si le portier italien devait rester, alors le transfert du dernier rempart du LOSC tomberait à l’eau.