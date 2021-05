Juventus : La mère de Cristiano Ronaldo se mêle du mercato

Dans : Mercato.

Sur le départ à la Juventus, Cristiano Ronaldo est courtisé par Manchester United et le PSG. Mais sa mère préfèrerait que son fils retourne au Sporting, où il a évolué entre 1997 et 2003.

Buteur lors de la victoire de la Juve face à Sassuolo et auteur de son 28e but de la saison en Serie A, Cristiano Ronaldo domine toujours le classement des meilleurs buteurs. Pourtant, cela pourrait bien ne pas suffire pour qualifier son équipe pour la prochaine Ligue des Champions. En effet, les Turinois ne pointent qu'à la 5e place, à une longueur du Napoli. Une situation qui provoquerait le départ de CR7, qui n'imagine pas disputer une saison sans évoluer dans sa compétition favorite. Les dirigeants italiens ne souhaiteraient eux non plus pas conserver l'attaquant dont le salaire vampirise totalement le budget du club. En tout cas, si son fils venait à quitter la Juventus, la mère de Cristiano Ronaldo a une idée bien précise de sa prochaine destination.

La mère de CR7 l'envoie au Sporting