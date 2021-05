PSG : Neymar rêve de Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Après avoir rêvé de reformer un duo tonitruant avec Lionel Messi, Neymar a encore un rêve dans sa carrière : celui de former une attaque avec Cristiano Ronaldo.

Superstar du PSG, Neymar est parti pour en être le visage dans les années à venir. Le Brésilien vient de prolonger sur le long terme avec le club parisien, et y terminera certainement sa carrière européenne, avant de rentrer au Brésil comme il l’a prévu. Après avoir longtemps voulu quitter le PSG, l’ancien prodige de Santos y prend désormais ses quartiers, et pourrait ainsi y rester 10 ans. Pour que son aventure soit la plus parfaite possible à ses yeux, Neymar a longtemps rêvé de voir Lionel Messi le rejoindre dans la capitale française. Mais dans un entretien pour la version anglaise du magazine GQ, Neymar a surpris tout son monde en expliquant qu’il avait déjà joué avec le prodige argentin, ainsi qu’avec Kylian Mbappé. Résultat, son désir serait de partager un bout de carrière avec Cristiano Ronaldo.

Neymar rêve de CR7 et ne le cache pas

« Avec qui j'ai envie de jouer ? J’ai envie de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. J’ai déjà joué avec de très grands joueurs comme Messi et Mbappé. Mais je n’ai jamais joué aux cotés de Cristiano Ronaldo. Pas encore. Même si je me concentre surtout sur ma volonté de gagner tous les titres avec le PSG », a livré un Neymar qui a toujours eu une attention particulière pour les plus grandes stars de ce sport. « Je n’avais pas petit une équipe préférée, je regardais déjà beaucoup les individualités. Plus jeune, j’adorais regarder le football parce qu’il y avait Zidane, Lampard, Rooney, Beckham, c’était le genre de joueurs que j’aimais », a expliqué l’attaquant du PSG, qui avoue en même temps avoir été marqué par un match en particulier de ces dernières années. Non, il ne s’agit pas - ou plutôt plus - de la remontada effectuée avec Barcelone contre le PSG, mais de la victoire des Parisiens dans une rencontre un peu folle contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions la saison dernière, avec notamment le but salvateur et improbable de Choupo-Moting.