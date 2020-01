Juventus : Adrien Rabiot met fin aux débats sur son avenir

Dans : Mercato.

Courtisé par plusieurs clubs anglais dont Everton et Arsenal mais également par l’Olympique Lyonnais au mercato, Adrien Rabiot n’a aucunement l’intention de quitter la Juventus.

Utilisé à 10 reprises seulement en championnat par Maurizio Sarri, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain souhaite prouver sa valeur en Série A. Après la belle victoire de la Juventus Turin sur Cagliari lors de la 18e journée de Série A, Adrien Rabiot a ainsi mis un terme aux supputations autour de son avenir. De plus, et c’est une nouveauté, le Français s’est dit prêt à jouer dans n’importe quelle position alors que Maurizio Sarri envisage de faire de lui un joueur de couloir.

« Je resterai avec certitude à la Juventus. Il n’y a aucun problème. Je sens la confiance du club et du coach Sarri. 2019 n’a pas été facile pour moi, je suis arrivé à la Juve après une longue période sans jouer. Je cherche à m’adapter à un nouveau championnat, un nouvel environnement et un nouvel entraîneur. J’espère que 2020 sera meilleur pour moi et pouvoir aider la Juventus en exploitant tout mon potentiel. Je suis prêt à m’adapter et à jouer où l’équipe aura besoin de moi. Quand je suis arrivé, j’étais arrêté depuis longtemps, maintenant, je retrouve le rythme » a confié Adrien Rabiot, pour qui il est donc hors de question d’entendre parler d’un départ au mois de janvier, même sous la forme d’un prêt sans option d’achat.