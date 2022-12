Joao Felix éjecté de l’Atlético, le PSG et Arsenal sur le coup

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Convaincant à la Coupe du monde, Joao Felix sort d'une demi-saison ratée avec l'Atlético. Son départ ne fait guère de doute, et Diego Simeone vient de confirmer la tendance. Avis à Arsenal et au PSG, deux clubs très intéressés par le Portugais.

En disparition totale du côté de l’Atlético de Madrid, où son temps de jeu se réduit à l’heure où l’équipe de Diego Simeone ne parvient plus à lutter pour le titre ou à aller loin en Ligue des Champions, Joao Felix a émis le désir de changer d’air dès au mercato cet hiver. Une envie confirmée par son président, qui a fait savoir qu’il y avait de grandes chances qu’un départ se produise au prochain mercato. Et si besoin était, Diego Simeone a conformé que le Portugais n’était pas vraiment indispensable à ses yeux en conférence de presse. « Personne n’est indispensable et les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. C’est très important que cela se passe au rythme que nous souhaitons. Il a eu une bonne Coupe du monde, il a marqué des buts et a eu une importance dans l’équipe. J’espère qu’on aura le meilleur version de Joao, celle de la Coupe du monde », a expliqué l’entraineur argentin, qui sait très bien que l’idée du joueur est de ne pas continuer.

Arsenal est chaud, le PSG un peu moins

Mais encore faut-il trouver un point de chute à un attaquant sur lequel l’Atlético a beaucoup misé, et qu’il va désormais falloir revendre. Si sa belle Coupe du monde a fait remonter sa cote, les clubs européens savent que le Portugais veut partir et compte sur cette information pour avoir une réduction. Selon la presse anglaise, Arsenal est très motivé à l’idée de récupérer Joao Felix, qui se verrait lui plus du côté du PSG. Une donnée flatteuse pour le club de la capitale française, qui n’a pour le moment pas bougé dans ce dossier. Il faut dire que le club madrilène demande plus de 100 millions d’euros pour lâcher son attaquant, qui n’a marqué que 33 buts en 129 matchs avec les Matelassiers.