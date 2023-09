Il a refusé l’OL et l’OM, mais accepte ce job

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Joueur apprécié et entraineur adulé, Marcelo Gallardo a longtemps été évoqué pour une arrivée en Europe par la France. Ce n'est plus la tendance, et un prestigieux club espagnol pense à lui.

Cet été, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ont changé d’entraineur. Les timings et les cibles ont souvent été différents, mais il y a un nom qui est revenu dans les trois dossiers lors de ce mercato des entraineurs. Il s’agit de Marcelo Gallardo. Ancien joueur du PSG, il a été murmuré du côté de la capitale, même s’il n’a jamais été véritablement considéré par le champion de France. En revanche, que ce soit l’OM au début de l’été, ou l’OL plus récemment, les deux « Olympiques » auraient apprécié de voir l’ancien meneur de jeu de l’AS Monaco également diriger leur équipe. Il faut dire que Marcelo Gallardo a connu une belle réussite avec River Plate, qu’il a entrainé pendant 8 ans, avant de quitter le club de Buenos Aires alors qu’il était au sommet, vainqueur de la Copa Libertadores. Depuis, la « Poupée » attend la bonne offre pour reprendre du service, prenant clairement son temps pour choisir le projet parfait. Probablement en Europe.

En duel avec Conte si Simeone ne reste pas

S’il a refusé l’OL et l’OM, il prévoit en revanche de dire oui à une offre en provenance de l’Atlético de Madrid. Diego Simeone se dirige de plus en plus vers la fin après une décennie entière chez les Matelassiers. L’Argentin sera en fin de contrat à l’issue de la saison et n’a pour le moment pas lancé de discussions pour prolonger. Résultat, l’Atlético entame dès maintenant les démarches pour un futur entraineur, histoire de ne pas être pris de court. Marcelo Gallardo arrive dans la tête des listes selon Diario Gol, qui évoque aussi les noms d’Antonio Conte, dont l'expérience en Europe est considérée comme un gros plus et de Lionel Scaloni, si il venait à lâcher la sélection argentine après la prochaine Copa America.