Man City ‍: Haaland perd ses nerfs, il insulte un arbitre

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Considérée comme la meilleure équipe du monde depuis sa victoire en Ligue des Champions la saison passée, Manchester City traverse une période un peu plus difficile. De quoi rendre fou Erling Haaland…

Manchester City n’est pas non plus en crise, mais s’il est invaincu depuis deux mois, et son revers contre Arsenal, le club mancunien reste quand même sur une série de trois matchs sans victoire en Premier League. Après des nuls contre Chelsea (4-4) et Liverpool (1-1) en novembre, le groupe de Pep Guardiola a encore partagé les points contre Tottenham (3-3), un autre rival dans la course au titre, ce dimanche après-midi. Avec cette série inédite depuis 2017, les Citizens plongent à la troisième place du classement de la Premier League, à trois points des Gunners et à une longueur derrière les Reds. Tout cela à cause du match fou face aux Spurs joué ce dimanche à l’Etihad. Une rencontre au cours de laquelle City pensait gagner avec le but du 3-2 de Grealish à la 81e minute de jeu, mais Kulusevski a gâché la fête avant le temps additionnel (90e). En toute fin de match (94e), City aurait pu avoir une ultime occasion de l’emporter avec un contre éclair qui allait permettre à Grealish de se retrouver seul face au gardien adverse, mais l’arbitre, Monsieur Hooper, a finalement décidé de revenir à une faute sur Haaland en début d’action.



Haaland ne comprend pas, il lâche des insultes

Une décision arbitrale qui a rendu les Skyblues fous de rage, et notamment l’attaquant norvégien, qui a littéralement pété un câble sur le coup de sifflet mais aussi à la fin du match. Sur des images filmées par beIN Sports, on voit Haaland rentrer aux vestiaires en furie en criant une insulte envers les arbitres : « Fuck off ». Une colère froide qui ne passe pas, puisque quelques instants plus tard, Haaland a aussi pris son téléphone pour commenter le coup de sifflet de l’arbitre sur Twitter avec un tweet à nouveau salé : « Wtf ». Avec toutes ces attaques publiques, Haaland risque peut-être d’être suspendu par la Ligue anglaise. Si ses plaintes peuvent se comprendre, l'attaquant norvégien va devoir retrouver son calme s’il veut remettre Manchester City au sommet de la Premier League. Un premier rendez-vous capital sera jouera d’ailleurs mercredi prochain contre Aston Villa, classé un point derrière City en PL.