PSG : Neymar bloqué brutalement à la douane

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'Angleterre s'affole pour Neymar ! Le Brésilien attise les convoitises en Premier League pour l'été prochain, avec Chelsea en pole position sur le dossier. Mais, selon l'ancien joueur Stan Collymore, les Blues devraient y réfléchir à deux fois.

Dans la continuité d'une semaine désastreuse sur le terrain et en dehors, Neymar a redonné le sourire au...PSG. En effet, la star brésilienne pourrait s'en aller en Premier League l'été prochain ! Il est suivi par plusieurs formations de haut de tableau, en particulier Chelsea. Les Blues ont une longueur d'avance sur le dossier puisque leur propriétaire Todd Boehly a rencontré Nasser Al-Khelaifi dans la semaine à Paris. Le club parisien, lassé du niveau et des frasques de Neymar, ne serait pas très exigeant concernant les modalités d'un éventuel transfert.

Chelsea doit éviter l'arnaque Neymar !

Chelsea peut en théorie réaliser le coup de l'été 2023 en attirant l'une des grandes stars du football mondial. Un argument qui compte pour Todd Boehly, lequel veut marquer les esprits près d'un an après son arrivée sur la scène européenne. Mais, si le coup marketing est intéressant, est-ce que le joueur de 31 ans vaut le coup sportivement même gratuit ? Pas sûr au vu des dernières années, ce que confirme l'ancien joueur anglais Stan Collymore. Il déconseille clairement aux Blues d'acheter un joueur qui attire plus les problèmes que les buts. Et pourrait donc nuire au collectif et faire surtout le bonheur des tabloïds anglais, d'un autre niveau que la presse française.

🚨 Chelsea's board met with Nasser Al-Khelaifi today and discussed a potential Neymar transfer.



Chelsea are ready to pay €60M for the Brazilian.



(Source: @le_Parisien) pic.twitter.com/Xwpg1qdxy3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 15, 2023

« Il y a toujours eu ce style de vie de playboy qui pèse sur Neymar, donc si un club de Premier League le regarde vraiment sérieusement, mon message serait de faire attention car cela pourrait s'avérer être la même situation qu’entre Cristiano Ronaldo et Man United. Aucun club de Manchester ne devrait le prendre et Chelsea, qui semble être le club le plus lié, n'a définitivement pas besoin de lui », a t-il expliqué dans son billet publié sur le site Caughtoffside. Une analyse logique par rapport aux faits de la semaine écoulée. Néanmoins, il ne faut pas oublier que, bien encadré, Neymar reste un joueur d'exception. Sa première partie de saison au PSG et son Mondial au Qatar avec le Brésil en avaient été la preuve.