Felix et l'Atlético ça sent la fin, le PSG demandé d'urgence !

Battu à Cadix ce samedi après l'élimination en C1, l'Atlético Madrid est en crise. C'est d'autant plus vrai pour Joao Felix, lequel ne s'entend pas avec Diego Simeone. Conservé l'été dernier, le prodige portugais pourrait être vite vendu. Mais, peu de clubs peuvent payer son tarif élevé.

Si Erling Haaland et Kylian Mbappé prennent la lumière dans la nouvelle génération, aucun de ces deux joueurs n'a coûté aussi cher que Joao Felix. À l'été 2019, le Portugais avait quitté Benfica pour rejoindre l'Atlético Madrid contre 127 millions d'euros. Il devait porter les Colchoneros vers les sommets et prendre le relais de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Toutefois, trois ans plus tard, on est bien loin de ces projections. Felix souffre avec les Madrilènes, que ce soit dans le jeu ou dans ses relations avec Diego Simeone. Le Portugais ne se plaît pas dans le système défensif d'El Cholo et cela a encore empiré cette saison.

L'Atlético rêve d'un transfert à 100 millions pour Felix

La relation est plus exécrable que jamais entre les deux hommes d'autant que Simeone a relégué Joao Felix sur le banc cette saison. Selon le journal Marca, au sein du club, on s'est résolu à laisser partir le Portugais au mercato. Un revirement complet alors qu'on croyait encore en lui il y a peu. En effet, selon le quotidien madrilène, l'Atlético Madrid a refusé une offre de 100 millions d'euros formulée par le Bayern Munich cet été. Les Bavarois voulaient en faire le remplaçant de Robert Lewandowski, parti au Barça.

La direction préférait attendre l'explosion de son jeune crack. Or, cela semble plus que compromis désormais au vu des difficultés du joueur ainsi que du club madrilène. En interne, de nombreuses voix regrettent que le transfert en Bavière n'ait pas été accepté. Et, plus sa cote baisse, plus ces voix sont fortes. Surtout qu'un tel montant n'est pas prêt de parvenir de nouveau. Le Bayern va passer son tour et les autres prétendants ne sont pas aussi entreprenants. Seul, le PSG pourrait se permettre de mettre ce prix pour Joao Felix. Les Parisiens étaient intéressés par le Portugais il y a peu mais difficile de penser que leur priorité se situe maintenant dans le secteur offensif avec une MNM en forme.