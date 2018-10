Mercato : Le Barça craque et exige le départ de Dembélé !

Dans : Mercato, Liga.

Remplaçant contre le Real Madrid mais auteur d’une entrée en jeu remarquée avec une passe décisive pour Arturo Vidal, Ousmane Dembélé ne parvient pas à faire l’unanimité au FC Barcelone. Malgré son statut de champion du monde, le Français est un remplaçant aux yeux d’Ernesto Valverde et son hygiène de vie est régulièrement critiquée en interne. Selon les informations de la radio catalane RAC 1, tous ces éléments auraient poussé l’état-major du Barça à prendre une décision importante : demander à l’ancien attaquant du Borussia Dortmund de partir… dès janvier.

Recruté pour 115ME il y a un an, l’ailier droit des Bleus aurait effectivement reçu l’ordre de se rechercher un nouveau club en vue du mercato hivernal. Un coup dur pour Ousmane Dembélé, qui expliquait dans Téléfoot dimanche qu’il était déterminé à faire taire les critiques de Didier Deschamps et d’Ernesto Valverde. Reste à voir si un club sera en mesure de s’offrir l’attaquant, sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2022. Dans le cas contraire, un prêt pourrait être envisagé, et certains clubs de Ligue 1 seraient bien inspirés de se pencher sur le dossier.